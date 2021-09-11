Убийство детей в Кабуле: New York Times уличили США во лжи

Американские силы могли нанести ошибочный авиаудар 29 августа в Кабуле, когда после атаки беспилотника погибли девять мирных жителей, включая шестерых детей.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по данным газеты New York Times, военные США могли получить ошибочную наводку на террористическую ячейку, которая якобы базировалась в жилом квартале.

Авторы сослались на видеодоказательства, интервью с коллегами и родными погибшего водителя автомобиля, который принял на себя удар БПЛА.

Журналисты усомнились в версии Пентагона. После нанесения удара пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби говорил, что США не сомневались в правильности авиаудара. При этом военные не комментировали внушительное число жертв среди гражданского населения.

В материале говорится, что погибшим водителем был Земари Ахмади, который долгое время сотрудничал с группой помощи США, работал на калифорнийскую компанию и просил убежище в Штатах. На момент нанесения удара семья еще не дождалась ответа с американской стороны.

Hellfire для детей: хронология убийства в Кабуле

Утром 29 августа Ахмади выехал из дома по просьбе начальника, но американские военные увидели в нем потенциальную цель - они считали, что на белом седане едут боевики. Дрон кружил над автомобилем весь день, как говорят журналисты.

По данным NYT, Ахмади загрузил в машину канистры с водой, однако американцы могли посчитать этот груз потенциальной опасностью - бомбой, "предназначенной" для сил США в аэропорту Кабула.

"Когда Ахмади въехал во двор своего дома, командир тактической службы принял решение нанести удар по своей машине, выпустив ракету Hellfire около 16:50", - говорится в материале.

Оператор беспилотника Reaper утверждал, что видел только одного взрослого мужчину, а также был уверен, что женщины, дети и мирные жители не будут убиты.

При этом родственники Ахмади отметили, что несколько его детей и племянников вышли навстречу, обрадовавшись встрече, и сели с ним в машину. Рядом находились брат и двоюродный брат Ахмади.

Кроме того, военные США говорили, что на месте произошли "вторичные взрывы", из чего Пентагон сделал вывод, что в машине была взрывчатка.

Вот только журналисты на следующее утро не обнаружили никаких следов повторных взрывов. Эксперты обнаружили только одну вмятину на входных воротах, не увидели других обрушений, хотя имелись четкие свидетельства того, что был нанесен ракетный удар.Все они

"Они были невиновны. Вы говорите, что он был ИГ, но он работал на американцев", - рассказал брат Ахмади.