https://news.day.az/world/1378703.html Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
Армия обороны Израиля нанесла удар по военному комплексу ХАМАС в секторе Газа, сообщила пресс-служба израильской армии, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"В ответ на ракету, выпущенную из Газы в сторону Израиля, мы нанесли удар по пулеметному посту, военному комплексу и складу ХАМАС", - говорится в сообщении армии в твиттере.
В нем утверждается, что ХАМАС ответственен "за все террористические атаки из Газы".
Ранее израильские военные сообщали, что выпущенная из сектора Газа ракета была перехвачена системой противовоздушной обороны "Железный купол".
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