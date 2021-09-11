Силы сопротивления отбили у "Талибана" три района в провинции Панджшер

Отряды Фронта национального сопротивления (ФНС) в северной провинции Панджшер, которая не подчинилась захватившему власть в Афганистане движению "Талибан", отбили у талибов три района в указанном регионе.

Об этом сообщила в пятницу местная газета Afghanistan Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации ее источников, ополченцы вернули под свой контроль районы Дара, Абшар и Парьян, расположенные в северной и северо-восточной частях Панджшера.