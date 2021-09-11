Байден призвал американцев к единству

Президент США Джо Байден заявил, что единство делает американцев теми, кто они есть на самом деле. Не стоит забывать об этом важном явлении, подчеркнул лидер страны в видеообращении по случаю 20-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года. Ролик опубликован на странице Белого дома в социальной сети Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Через 20 лет после 11 сентября 2001 года мы вспоминаем 2 977 погибших и чествуем тех, кто рисковал и отдал свою жизнь. Как мы убедились в последующие дни, единство - это наша величайшая сила. Это то, что делает нас теми, кто мы есть, и мы не должны забывать об этом", - обратился Байден к американцам.

Американский лидер напомнил, что единство включает в себя уважение и веру друг в друга. Он также призвал граждан не оставлять надежды, "искать свет во тьме" и "вновь вести за собой не только примером своей силы, но и силой своего примера". Байден выразил уверенность в том, что американцы на это способны.

10-12 сентября в США объявлены днями молитвы и памяти о жертвах терактов 11 сентября. Байден призвал жителей других государств стать участниками этого памятного мероприятия.

11 сентября 2001 года террористы захватили четыре самолета, совершили атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона. Один лайнер рухнул в поле в штате Пенсильвания. В результате терактов, которые позже стали называть 9/11, погибли около трех тысяч человек, более шести тысяч граждан пострадали.