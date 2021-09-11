Генсек НАТО обвинил власти Афганистана в падении страны

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Афганистан перешел в руки талибов в результате падения местных властей. Об этом пишет газета New York Times,передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Генсек Североатлантического альянса обвинил власти республики в ее крушении. Столтенберг назвал виновным руководство страны в приходе боевиков террористического движения "Талибан".

"Мы стали свидетелями краха политического и военного руководства, который затем привел к краху всей обороны против талибов", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о влиянии ухода США и НАТО на падение Афганистана, Столтенберг заявил, что это решение будут изучать исследователи в будущем. "Для меня главная задача - сохранить достижения в сфере борьбы с терроризмом и вывезти людей из Афганистана", - добавил он.