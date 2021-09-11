В экваториальном африканском Камеруне выпал снег

В Камеруне (государство в западной части Центральной Африки) произошло небывалое климатическое явление - выпал град со снегом.

Как передает Day.Az со ссылкой на eadaily.com, аномальная непогода накрыла западную часть страны, а в населенных пунктах Бана и Баку толщина снежного покрова составила примерно 0,05 миллиметра.

По словам мэра Баны Жана-Батиста Санга, это явление связано с изменением климата. Об этом сообщает телерадиовещательная компания CRTV.

Оказались пробиты крыши нескольких домов, движение транспорта приостановили, а ряду плантаций был нанесен ущерб. Министр-делегат юстиции Жан де Дье Момо назвал снег "проклятьем", которое "разрушит сельское хозяйство".