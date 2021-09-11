Вот как в Дании добивались снятия ограничительных мер из-за коронавируса

Как мы уже сообщали ранее, Дания в ночь на пятницу стала первой страной ЕС, отменившей все коронавирусные ограничения.

Ещё в конце августа правительство перестало считать ковид-19 "опасным для общества заболеванием", и таким образом минздрав лишился права возобновлять дейстия ограничений по истечении очередного срока, который с четверга на пятницу и закончился.

Однако, как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Свежести", путь Дании к снятию всех ограничительных мер из-за коронавируса был непростым.

Представляем вниманию читателей видео, на котором запечатлены протесты против ковидных ограничений и жесткое столкновение с полицией в скандинавской стране: