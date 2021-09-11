В России магазины и дома уходят под воду из-за мощного ливня

Сильные дожди подтопили дороги и улицы города Макаров в Сахалинской области.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, очевидцы публикуют кадры с места происшествия в соцсетях. Видно, что на обочинах потоки воды вырываются к жилым зданиям и магазинам продуктов.

"Вода поступает к нам в магазин. Вот, пожалуйста. Не работает ни одна ливневка, ни одна! Все! Вся вода сейчас будет у нас в магазине. <...> Молочные берега!", - рассказала местная жительница.

В пресс-службе администрации Макаровского района сообщили, что принимаются меры по ликвидации последствий непогоды. Они также признали, что ливневые канализации не справляются с нагрузкой. Возможен риск прорыва плотины.

Дожди обрушились на город в ночь на 11 сентября. Ранее в региональном управлении МЧС России предупредили о риске подъема уровня воды в реках.

По их данным, резкий приток возможен также ночью 12 сентября на территории Смирныховского, Поронайского, Углегорского, Макаровского и Томаринского районов.