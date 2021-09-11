Семьи погибших при взрыве газа в жилом доме в России получат по миллиону

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил о выплате по миллиону рублей семьям погибших в результате взрыва газа в поселке Солидарность под Ельцом. Пострадавшие получат по 500 тысяч рублей, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кроме того, лишившимся квартир пострадавшим предложат аналогичное жилье в Ельце или денежную компенсацию. "Мы никого не бросим, чтобы дети пошли в школу - мы необходимую помощь окажем, обязательно поможем разобрать, перевести", - пообещал Артамонов.

Трагический инцидент в жилом двухэтажном доме произошел в ночь на субботу, 11 сентября. Погибли три человека - мужчина 1935 года рождения, женщина 1971 года рождения и ребенок 11 лет.

Пострадали шесть человек. Всего на момент происшествия в здании находились 25 человек. Один из подъездов дома разрушен, при этом обвалились несущие конструкции. Восстановить здание 1970 года постройки невозможно. На момент взрыва оно не считалось аварийным.

В качестве причин инцидента следствие рассматривает утечку газа, детонацию газового баллона и халатность проживающих.

Взрыв в Ельце стал пятым по счету в в жилых домах с 8 сентября. Аналогичные инциденты произошли в подмосковном Ногинске (семь человек погибли, 20 пострадали), в Екатеринбурге (один человек пострадал), в поселке Красногорский республики Марий Эл (два человека пострадали), в Магнитогорске (одна женщина погибла).