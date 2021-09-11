Спасатель рассказал об операции в Нью-Йорке после атаки на башни-близнецы

Спасатель Грэг Хесс, работавший в Нью-Йорке после атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра, рассказал о спасательной операции 11 сентября 2001 года. По его словам, каждый момент был "самым тяжелым", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сообщается, что Хесса отправили на разбор завалов из штата Индиана, восемь дней он находился в Нью-Йорке. По словам мужчины, спасатели были изумлены тем, что под завалами все еще остается множество живых людей, добраться до которых казалось невозможным.

Спасатель не смог ответить на вопрос о том, какой момент операции дался ему труднее всего. "Каждое мгновение было "самым тяжелым". Мы никогда не знали, что может поменяться, не сместятся ли развалины, кроме того, вокруг продолжалось горение", - приводит агентство его слова.

Даты с 10 по 12 сентября в США объявлены днями молитвы и памяти о жертвах терактов.

11 сентября 2001 года террористы захватили четыре пассажирских самолета и атаковали башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона, еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. В результате терактов, которые позже стали называть "9/11", погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч пострадали.