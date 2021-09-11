США объявили о продолжении борьбы с «Северным потоком-2»

США продолжат борьбу с газопроводом "Северный поток-2" даже после фактического завершения его строительства, потому что это опасный геополитический проект. Об этом на форуме YES Brainstorming в Киеве заявил старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Амос Хохштайн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, инициатива не имеет ничего общего с поставками газа и угрожает европейским странам. Хохштайн заверил, что Вашингтон будет тщательно следить за процедурой сертификации магистрали, чтобы она полностью отвечала требованиям Четвертого энергопакета Евросоюза.

При этом представитель Госдепа напомнил, что их беспокоят не российские нефть и газ, а их политическое использование в Европе. Для этого США предприняли определенные усилия по обеспечению Европы сжиженным природным газом (СПГ), который может заменить поставки из России.