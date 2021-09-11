Столтенберг заявил, что НАТО начала процесс исследования причин катастрофы в Афганистане

НАТО запустила процесс всестороннего изучения причин плачевного завершения международной миссии в Афганистане. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в опубликованной в субботу статье для газеты Welt am Sonntag, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Действительно, есть много сложных вопросов касательно наших усилий, которые мы должны себе честно задать. Мы должны сделать выводы из этого", - отметил генсек. "Внутри НАТО уже запущено всестороннее исследование. Пока еще рано судить о результатах, но, на мой взгляд, есть некоторые вещи, которые ясно вырисовываются", - заявил Столтенберг. "События последних недель были трагичными для афганцев и потрясли всех, кто их поддерживал", - считает он.

Одновременно генсек НАТО дал понять, что альянс не намерен полностью отказываться от военных операций. "Афганистан будет не последним кризисом, во время которого Северная Америка и Европа будут вынуждены действовать прибегая к помощи НАТО. Всегда будет существовать кто-то, кто захочет нам навредить, - это мы знаем по 11 сентября [2001 года] и наблюдали затем во время многих других террористических актов", - утверждал Столтенберг. По его мнению, "военные операции в принципе являются последним средством, но иногда они единственно разумный ответ".