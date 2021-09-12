Призеры Олимпиады в России получат автомобили BMW X5 и X3

Золотые медалисты Олимпиады получат автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые - BMW X3 различных комплектаций. Об этом журналистам рассказал исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Золото - X5 различных комплектаций, серебро - Х3, очень мощные, практически как гоночные машины, моторы различных комплектаций, и бронза - это тоже Х3, но чуть-чуть пониже уровень", - сказал он.

Катушев уточнил, что комплектация автомобиля будет зависеть от количества завоеванных атлетом медалей. "У нас есть дважды золотые чемпионы, есть дважды серебряные, есть серебряные и бронзовые. Мы постарались в этот раз учесть даже это", - уточнил он, заметив, что в этом году фонд не будет выплачивать спортсменам денежные награды.

Говоря о номерах на машинах, Катушев рассказал, что до момента регистрации в ГИБДД вместо номеров будут использоваться именные таблички. "Так они сегодня и поедут, надеюсь, по Москве и не только", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, что многие спортсмены впоследствии продают призовые машины, Катушев заметил, что это не вызывает обиды. "По закону о благотворительности мы не имеем права указывать, как этой помощью спортсменам распоряжаться. И потом, спортсмены - это очень практичные люди. Многие, продавая автомашины, такие случаи нам известны, жертвуют деньги на благотворительность", - сказал он. По данным Катушева, процент проданных автомобилей не превышает 6%.