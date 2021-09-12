Раскрыта рентабельность Starlink

В настоящее время SpaceX еженедельно производит около пяти тысяч пользовательских терминалов системы глобального спутникового интернета Starlink, или примерно четверть миллиона таких устройств в год, передает Teslarati заявление финансового директора американской компании Брета Джонсона. В публикации также раскрывается условие рентабельности спутникового бизнеса SpaceX, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание напоминает, что сегодня Starlink насчитывает более ста тысяч активных пользователей, а озвученные финансовым директором данные "намекают на неизбежный и быстрый рост бизнеса интернет-услуг компании".

Джонсон заявил, что в четвертом квартале SpaceX планирует нарастить выпуск терминалов Starlink, вследствие чего себестоимость комплекта пользователя для доступа к спутниковому интернету упадет с текущих 1300-1500 долларов до 650-750 долларов. В настоящее время компания продает такие комплекты в убыток себе по 500 долларов за единицу.

По словам Джонсона, улучшение конструкции антенн и запуск новой производственной линии позволит SpaceX в несколько раз увеличить объем выпускаемых терминалов по сравнению с текущими пятью тысячами устройствами в неделю. "При стоимости примерно в 700 долларов всего через два года после начала производства практически неизбежно, что стоимость [спутниковой] тарелки Starlink упадет значительно ниже текущей цены в 500 долларов для потребителей", - предполагает издание.

Согласно Teslarati, если SpaceX сможет ежегодно производить и продавать миллион терминалов по текущей цене, начиная с 2022 года, то ежегодно будет получать за их продажу по 500 миллионов долларов. "Поскольку SpaceX, вероятно, тратит около 1-2 миллиардов долларов в год на финансирование развития Starlink, не исключено, что этот бизнес может стать самоокупаемым, имея всего несколько миллионов активных пользователей", - пишет издание.