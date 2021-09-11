Временный глава МИД Афганистана призвал дипломатов вернуться к работе

Министр иностранных дел в назначенном движением "Талибан" временном правительстве Афганистана мулла Амир Хан Моттаки призвал профессиональных афганских дипломатов вернуться к работе ради блага страны. Об этом сообщает агентство Pajhwok, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Моттаки рассказал, что новому правительству требуются профессиональные кадры. Им нужны "квалифицированные сотрудники, с высокой степенью лояльности к исламу и нации, которые могут создать здоровую конкуренцию".

По словам временно исполняющего обязанности МИД Афганистана, "люди со всяким талантом должны использовать свою энергию, поскольку сейчас самое время служить своей стране".

Он также отметил, что афганцы боролись по двум причинам - одна заключалась в изгнании иностранных захватчиков, а другая - в здоровой конкуренции с иностранными государствами.