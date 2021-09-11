https://news.day.az/world/1378951.html В России самолет Boeing 767 совершил аварийную посадку
В России самолет Boeing 767 совершил аварийную посадку
Трансконтинентальный лайнер совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска. Как передает Day.Az, об этом сообщили Интерфакс в службах аэропорта.
"Самолет Boeing 767 выполнял рейс из Анталии во Владивосток и, находясь над Красноярском, запросил аварийную посадку", - рассказал собеседник агентства.
По предварительным данным, на борту возникли проблемы с гидравликой.
Информации о пострадавших нет. Количество пассажиров на борту лайнера уточняется.
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