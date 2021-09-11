Вьетнамец с коронавирусом притворился врачом, чтобы выписать пациентов из больницы

Власти провинции Биньзыонг на Юге Вьетнама оштрафовали на 7,5 млн донгов ($350) мужчину, который во время лечения от коронавирусной инфекции выдавал себя за врача и выписывал стационарных пациентов домой. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Tuoi Tre News.

В публикации отмечается, что мужчина создал учетную запись "Доктор Лонг" в одном из вьетнамских приложений для переписки, и отправлял в чат сообщения со списком имен пациентов, которые могут вернуться домой. Спустя некоторое время он отправлял оповещение с подтверждением и временем "выписки" пациентов.

Узнав о ситуации, руководство карантинного центра обратилось в полицию. Когда сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию, лжедоктор признался в содеянном. Это не помогло ему избавиться от наказания.