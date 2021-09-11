Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили ракету по Израилю. Как сообщает пресс-служба израильской армии, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Накануне ПВО перехватила еще одну ракету, которую палестинские радикалы выпустили по территории Израиля.

Ранее на юге Израиля на границе с сектором Газа прозвучали сирены, сигнализирующие о возможном ракетном обстреле.