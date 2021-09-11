"Талибам сейчас не до инаугурации"

Движение "Талибан" понимает, что сейчас не время для проведения церемонии инаугурации временного правительства Афганистана, поскольку необходимо решать слишком много проблем, накопившихся внутри страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Дипломат также отметил, что талибы не планировали проводить церемонию инаугурации 11 сентября.

"Мы еще неделю назад знали, что никакой инаугурации не будет. Когда в СМИ появились вот эти сообщения [об инаугурации 11 сентября], мы позвонили талибам и спросили: а что, все-таки будет? Они сказали, нет, - сказал посол. - Насколько я понимаю, и эти сигналы нам давали талибы, потому что первоначально у них были планы проведения инаугурации, но в самом общем таком плане, им не до фанфар, слишком много работы, слишком много авгиевых конюшен надо расчищать".

Жирнов добавил, что Запад заморозил финансовые активы Афганистана. Посол также обратил внимание на то, что при правительстве бывшего президента страны Ашрафа Гани три четверти бюджета государства формировались за счет западной помощи.