В Чите вертолет утонул в реке из-за ошибки в расчетах

В социальных сетях появилось видео с вертолетом, который упал в речку в Чите. Предположительно, он неудачно приземлился из-за ошибки в навигации, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как сообщает портал "Чита.ру", в МЧС пояснили, что вертолет Robinson не упал, а "сел по точке навигации".

"Так как точка была введена некорректно, они сели в труднодоступном месте, взлететь не могут. Со слов пилота, вертолет в порядке, помощь ему не требуется, все живы здоровы", - добавили в ведомстве.

В Забайкальском следственном отделе на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России заявили, что по факту инцидента проводится проверка.