Над Нью-Йорком выросли две колонны света в память о терактах 9/11
Две колонны света, символизирующие уничтоженные террористами башни Всемирного торгового центра, поднялись в ночное время над Манхэттеном в память о жертвах терактов 11 сентября. Об этом сообщает корреспондент ТАСС, передает Day.Az.
Акция называется Tribute in Light ("Дань памяти в свете"). Она проводится с 2002 года. Обычно две колонны света начинают появляться в небе над Манхэттеном каждый вечер за несколько дней до 11 сентября, но в эту ночь они будут гореть до рассвета.
Для создания каждой используются 44 мощных прожектора. Колонны видно на расстоянии до 100 км.
К мемориалу на месте Всемирного торгового центра тем временем продолжают приходить люди. Во второй половине дня здесь сняли оцепление и отдать дань памяти погибшим может каждый желающий. Вечером здесь собрались несколько сотен человек. Многие пришли семьями, кто-то принес американские флаги.
Обстановка в районе мемориала и акции Tribute in Light спокойная, хотя усиленные меры безопасности сохраняются.
В субботу мемориал на месте башен Всемирного торгового центра стал главной площадкой траурных мероприятий в связи с 20-й годовщиной терактов 11 сентября.
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