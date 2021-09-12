Власти США отправят в другую страну сбежавших из Афганистана летчиков

Власти США решили перебросить афганских летчиков и их родных, которые сбежали из Афганистана и нашли временное пристанище в Узбекистане. Как сообщает Wall Street Journal, уже в эти выходные пилотов ВВС с семьями отправят на американскую военную базу в Дозе, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В материале говорится, что речь идет о летчиках, которые бежали через границу после прихода к власти в Афганистане представителей движения "Талибан".

Журналисты заявили, что талибы оказывали давление на власти Узбекистана, чтобы добиться выдачи членов экипажей. Сами летчики не желают возвращаться в страну, хотя новые власти обещали амнистию.

Предположительно, в Узбекистане может находиться 585 афганских летчиков, членов экипажей, их родственников. При этом неизвестно, смогут ли они впоследствии отправиться в США.