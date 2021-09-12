В Афганистане талибы просят врачей выйти на работу

Представители организации "Талибан" просят афганских врачей выйти на работу. Об этом заявил посол России в стране Дмитрий Жирнов, пишет "Ридус", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По его словам, талибы обещают выплатить медикам зарплату.

Посол отметил, что Запад заморозил финансовые активы Афганистана после прихода к власти радикальной организации.

Жирнов подчеркнул, что теперь уровень жизни в Афганистане упадет в четыре раза.