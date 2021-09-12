https://news.day.az/world/1378996.html В Афганистане талибы просят врачей выйти на работу
В Афганистане талибы просят врачей выйти на работу
Представители организации "Талибан" просят афганских врачей выйти на работу. Об этом заявил посол России в стране Дмитрий Жирнов, пишет "Ридус", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По его словам, талибы обещают выплатить медикам зарплату.
Посол отметил, что Запад заморозил финансовые активы Афганистана после прихода к власти радикальной организации.
Жирнов подчеркнул, что теперь уровень жизни в Афганистане упадет в четыре раза.
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