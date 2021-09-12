Франция обвинила талибов во лжи и отказалась признавать их правительство

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил движение "Талибан" во лжи. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, талибы заявляли, что позволят некоторым иностранцам и афганцам свободно покинуть Афганистан, а также говорили об инклюзивном и представительном правительстве, однако не сдержали своих обещаний. Министр подчеркнул, что Франция отказывается признавать правительство "Талибана" и не будет иметь никаких отношений с ним.