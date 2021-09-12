Российская телеведущая скончалась в 43 года

Журналист и телеведущая Анастасия Анисимова скончалась на 44-м году жизни после продолжительной болезни в Екатеринбурге, сообщает сайт правительства Свердловской области, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Зрителям Анисимова была известна по таким программам, как "Кабинет министров", "Территория права", "Четвертая власть". Также журналистка была лицом "Областного телевидения", на котором проработала с 2001 года.

С 2015 года она руководила отделом по связям с общественностью компании "Облкоммунэнерго", с 2019-го стала отвечать за взаимодействие со СМИ в избирательной комиссии Свердловской области.

В феврале 2021 года журналистка получила должность заместителя директора, работая в составе департамента информационной политики Свердловской области.