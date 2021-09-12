Байден рассказал об ошибке США в Афганистане

США напрасно оставались в Афганистане и пытались объединить страну после того, как покончили с присутствием в ней террористической организации "Аль-Каида", заявил журналистам американский президент Джо Байден во время визита в город Шанксвилл, штат Пенсильвания. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Может ли "Аль-Каида" вернуться? Да. Но она уже присутствует в других местах. Мы что, должны вторгаться во все места, где есть "Аль-Каида", и оставлять там свои войска? Нет", - сказал он.

Говоря о своем решении вывести из Афганистана войска, Байден отметил серьезные финансовые расходы США во время афганской кампании.

"Если бы мы ранее понимали, что будем тратить по 300 млн долларов в день в течение 20 лет, чтобы пытаться объединить эту страну уже после того, как мы ликвидировали Бен Ладена, уже после того, как "Аль-Каида" была уничтожена, возможно, мы что-то изменили ранее", - сказал Байден.

Он отметил, что вывод войск из Афганистана поддерживает большая часть населения США.

В то же время, он признал, что многие американцы недовольны тем, как прошла эвакуация. Но предположил, что ситуация могла повториться в любой другой стране "если бы США вывозили оттуда своих сторонников".

Президент прибыл в Шанксвилл, чтобы посетить мемориал жертвам терактов 11 сентября 2001 года.