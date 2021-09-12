В Греции полиция разогнала протесты слезоточивым газом и водометами

В Греции в городе Салоники тысячи людей вышли на протесты перед приездом премьер-министра страны Кириакоса Мицотаки, который должен был выступить в городе с речью по экономическим вопросам. Полиция разогнала протестующих, применяя слезоточивый газ и водометы. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Люди вышли с протестами, чтоб выразить свое несогласие в сфере экономической политики и обязательной вакцинации от коронавируса.

Однако полиция применила слезоточивый газ и водомет, чтобы разогнать их. Отмечается, что демонстрантам так и не дали добраться до места выступления премьер-министра.

Протесты против вакцинации COVID-19 в Греции начались в июле после того, как правительство объявило об обязательной вакцинации медицинских работников и персонала домов престарелых. Власти предположили также, что вакцины могут стать обязательными и для других групп, например, для учителей.

По последним официальным данным, около 5,7 миллиона греков, или 55% населения, полностью вакцинированы от COVID-19, и 59% получили одну дозу вакцины. При этом, 11 сентября зарегистрировано 2197 новых случая болезни и 39 смертей.