Число заражений COVID-19 в мире превысило 224 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 224 272 830, сообщил американский университет Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 624 806 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 40 921 394 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 659 691.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 236 921, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 442 655.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 989 164 заболевших, умерли 586 558 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 595,1. В США на 1 млн жителей скончались 2033 человека, в Индии - 317, Бразилии - 2736.