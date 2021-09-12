Елизавета II наградит военных, участвовавших в эвакуации из Афганистана

Королева Великобритании Елизавета II наградит медалями военнослужащих, учувствовавших в эвакуации сил из Афганистана, сообщает газета Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ожидается, что наивысшие награды будут вручены командирам операций и войскам, проявившим значительную храбрость", - говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные военнослужащие, принимавшие участие в эвакуации, будут внесены в новогодний список почестей ее величества.

Ранее глава службы безопасности Великобритании MI5 Кен Маккалум заявил, что Соединенному Королевству после захвата власти в Афганистане движением "Талибан" (организация запрещена в России) угрожают атаки, аналогичные террористическим актам, с которыми столкнулись США 11 сентября 2001 года. Он напомнил о сорванном в 2006 году плане террористов подорвать семь самолетов, вылетающих из лондонского аэропорта Хитроу, и отметил, что столь масштабные теракты стали редкостью благодаря 20-летней борьбе с терроризмом в Афганистане.

При этом сообщалось, что Европейский союз к 2022 году рассчитывает создать собственные вооруженные силы. Такая необходимость возникла в связи с выводом войск США из Афганистана: это событие сделало очевидной серьезную зависимость Европы от Америки.