Массовая драка со стрельбой произошла в Воронеже

В Воронеже произошла серьезная потасовка, которая переросла в драку со стрельбой, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Очевидец заснял все происходящее на видео.

Сам инцидент произошел на Ленинском проспекте. Участники потасовки устроили драку на проезжей части. На кадрах видно, что куча мужчин бьют одного человека, а затем толпа бежит за автомобилем.

На видео также слышны выстрелы.