https://news.day.az/world/1379029.html Массовая драка со стрельбой произошла в Воронеже - ВИДЕО
Массовая драка со стрельбой произошла в Воронеже - ВИДЕО
В Воронеже произошла серьезная потасовка, которая переросла в драку со стрельбой, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Очевидец заснял все происходящее на видео.
Сам инцидент произошел на Ленинском проспекте. Участники потасовки устроили драку на проезжей части. На кадрах видно, что куча мужчин бьют одного человека, а затем толпа бежит за автомобилем.
На видео также слышны выстрелы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре