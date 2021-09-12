На фабрике в Китае задохнулись шесть человек
На севере Китая шесть человек умерли от удушья на одной из фабрик города Баодин, провинция Хэбэй. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти в воскресенье, 12 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Указано, что несчастный случай произошел около 3 часов ночи в субботу, когда рабочий на фабрике по производству пуховиков в поселке Дасиньчжуан, района Сюйшуй, упал в обморок во время проверки водяного насоса в бассейне со шлаком. Несколько других сотрудников, попытавшихся его спасти, также потеряли сознание.
Несмотря на все усилия по оказанию неотложной помощи, шестеро погибли, еще одного человека удалось спасти, - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится расследование причин ЧП.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре