На фабрике в Китае задохнулись шесть человек

На севере Китая шесть человек умерли от удушья на одной из фабрик города Баодин, провинция Хэбэй. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти в воскресенье, 12 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Указано, что несчастный случай произошел около 3 часов ночи в субботу, когда рабочий на фабрике по производству пуховиков в поселке Дасиньчжуан, района Сюйшуй, упал в обморок во время проверки водяного насоса в бассейне со шлаком. Несколько других сотрудников, попытавшихся его спасти, также потеряли сознание.

Несмотря на все усилия по оказанию неотложной помощи, шестеро погибли, еще одного человека удалось спасти, - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится расследование причин ЧП.