Афганистан: самая опасная в мире тюрьма

РЕН-ТВ публикует эксклюзивные кадры, снятые изнутри одной из самых страшных тюрем в мире - Баграм. Она расположена в пределах одноименной авиабазы США в Афганистане, которую бросили американские военные. Нашей съемочной группе удалось снять, как сейчас выглядит военная тюрьма изнутри, передает Day.Az.

Баграм известна жестокими пытками - издевательств, подобных тем, что устраивали здесь, в истории Афганистана не было. По данным из открытых источников, в плен здесь были заключены около 600 террористов и политзаключенных. Людей пленили без предъявления обвинений. Издание The New York Times неоднократно сообщало о жестоком обращении с заключенными в лагере. В 2020 году комитет Сената США по разведке в докладе рассказал о жестоких методах допроса: заключенных пытали - некоторых до смерти. Американские военные совершали страшные преступления - подвешивали людей за руки к потолку, лишали сна, надевали мешки на голову, чтобы перекрыть доступ к кислороду.

Так, в декабре 2002 года сообщалось, что двое заключенных погибли после нескольких дней жестоких пыток. В 2008 году американская медиакомпания McClatchy Newspapers на протяжении нескольких месяцев проводила исследования и назвала Баграм "убежищем садистского насилия". Неоднократно отмечалось, что условия содержания в этом лагере были намного страшнее, чем в Гуантанамо.

В ноябре 2009 года заключенных начали переводить в новый тюремный комплекс. Тогда на этот объект впервые пустили журналистов. Старые тюремные камеры прессе никто не показывал, их скрывали от публики.

Кроме того, заключенным не давали общаться с адвокатами. По мнению американского правительства, они не имели права обжаловать свое заключение в суде.

На кадрах, снятых РЕН ТВ, можно увидеть, что военная тюрьма была поделена на множество секторов, каждый был обозначен буквой. В небольших комнатах для пленников не было кроватей, в этих "клетках" ютились по несколько десятков человек. Туалет был один на всех. Пленники не видели дневного света, их не выводили на прогулку.

Журналистам РЕН ТВ рассказали, что американцы вели контроль над заключенными с верхнего этажа тюрьмы. Американские солдаты прямо сверху, через решетку могли обливать людей водой или применять другие, более изощренные виды пыток. В одном месте держали и террористов, и политзаключенных.

Американцы бежали с базы стремительно. У входа в тюрьму брошена техника, там же валяются личные вещи, наручники, гантели. Перед уходом военные США разрушили несколько помещений тюрьмы - возможно, хотели скрыть зверства, которым подвергали пленных.