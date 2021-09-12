Фанаты на матче в Майами спасли кота, сорвавшегося с верхнего яруса стадиона

На футбольном матче в Майами болельщики с помощью флага спасли кота, который сорвался с верхнего яруса стадиона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел во время матча между командами "Интер Майами" и "Коламбус Крю", который состоялся в рамках Профессиональной футбольной лиги (МЛС). Кот оказался на верхнем ярусе арены, однако не сумел удержаться, он зацепился лапами и провисел несколько секунд. За это время фанаты, которые находились чуть ниже, сумели растянуть национальный американский флаг, чтобы поймать животное.

В итоге кот сумел приземлиться прямо на импровизированный тент, а его спасение вызвало ликование целого стадиона и стало самым ярким событием в поединке.

Видеозаписи инцидента появились в социальных сетях.

Встреча между "Интер Майами" и "Коламбус Крю" завершилась победой клуба из "Майами" со счетом 1:0.