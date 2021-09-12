За сутки в России выявили почти 19 тыс. новых случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки выявлено 18 554 новых случая коронавируса в 85 регионах. Как сообщает оперативны штаб, 7,2% из них не имели клинических проявлений болезни, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Наибольшее число случаев зафиксировано в Санкт-Петербурге (1597), Москве (1592) и Московской области (718).

За сутки зарегистрировано 788 летальных исходов, полностью выздоровели 14 497 человек.