Иран обвинили в обучении террористов из Сирии, Ирака и Йемена

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц обвинил Иран в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке руками обученных боевиков из Сирии, Ирака и Йемена. Его цитирует Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Ганца, Тегеран занимается обучением террористов: в основном оно касается того, как управляться с беспилотниками. Учения якобы проходят на базе в аэропорту города Кашен недалеко от Исфахана.

Глава израильского Минобороны также уверен, что Иран пытается передать технологии, которые позволят боевикам в секторе Газа производить беспилотники. Ганц заявил, что у него есть доказательства таким доводам, а именно спутниковые снимки. Их министр не предоставил.