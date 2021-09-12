В Британии заявили об угрозе нового "11 сентября"

Глава британской контрразведки Кен Маккалум предупредил об угрозе нового теракта "11/9". По его мнению, атака может случиться в связи с выводом американских войск из Афганистана, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Риск того, что они воссоздадут и снова поставят нас перед лицом хорошо разработанных сложных заговоров, с которыми мы столкнулись во время терактов 11 сентября и в последующие годы", - приводит его слова издание The Times.

Маккалум считает, что решение Штатов воодушевило исламских экстремистов. По его словам, речь не только о подъеме морального духа, но и о большой вероятности перегруппировки боевиков с целью реализации более опасных атак.

11 сентября 2001 года террористы угнали два пассажирских самолета и направили их в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет с террористами врезался в западное крыло Пентагона, четвертый лайнер упал и разбился около города Питтсбург. Жертвами терактов стали 2982 человека.