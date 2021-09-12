В Болгарии пройдут третьи за год выборы парламента

Президент Болгарии Румен Радев объявил дату повторных парламентских выборов - уже третьих в текущем году. Они пройдут 14 ноября, в один день с президентскими выборами, назначенными ранее парламентом, сообщило накануне агентство БТА, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Я распущу парламент как можно скорее и назначу двойные выборы... Таким образом мы сэкономим деньги и, что более важно, время", - сказал Радев.

Во внутренней политике Болгарии сложилась патовая ситуация. По итогам двух предыдущих выборов, прошедших 4 апреля и 11 июля, партия Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ) бывшего премьера Бойко Борисова, Болгарская социалистическая партия (преемница компартии) и три популистских политических объединения не смогли найти партнеров для жизнеспособной коалиции.

С мая 2021 года у власти в Софии находится переходное правительство, назначенное президентом вскоре после апрельских выборов.