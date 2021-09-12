В Европе и США вспомнили 11/9

Двадцать лет спустя после терактов 2001 года Америка почтила память своих жертв, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Президент Джо Байден посетил все три объекта, ставшие мишенью нападений 11 сентября, возложив цветы и у Мемориала в Пентагоне. Здесь один из самолетов, угнанных боевиками "Аль-Кайды", врезался в стену здания военного ведомства, убив 125 человек. В сопровождении вице-президента Камалы Харрис Байден принял участие и в нескольких памятных мероприятиях

Джордж Буш, бывший президентом США во время трагедии, посетил Пенсильванию, где у города Шанксвилл при попытке пассажиров обезвредить захвативших его террористов, рухнул последний четвёртый самолёт.

"В течение нескольких недель и месяцев после терактов 11 сентября я гордился тем, что возглавлял необыкновенный, стойкий и сплоченный народ. Если мы говорим о единстве Америки, то это дело прошлого. Злые силы, кажется, действуют, и они превращают каждое разногласие в аргумент, а каждый аргумент - в столкновение культур. Большая часть нашей политики превратилась в призыв к гневу, страху и негодованию. Это вызывает беспокойство за нашу нацию и за наше совместное будущее", - сказал Буш.

В Вирджинии перед Мемориалом 11 сентября почтил память погибших генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Вспомнила жертв трагедии и канцлер Германии Ангелой Меркель, находящаяся с официальным визитом в Польше, дав позже неоднозначную оценку последовавшего за терактами вторжения в Афганистан.

"Теперь мы должны признать, что, хотя нам удалось победить терроризм, который ставит под угрозу нашу безопасность, в настоящее время мы не достигли всех наших целей", - сказала Меркель. .

В ознаменование 20-й годовщины терактов за пределами Виндзорского замка британских монархов во время церемонии смены караула прозвучал гимн США.