Рижане перепугались от звуков стрельбы с военных учений в Латвии

Жители Риги перепугались от услышанных звуков стрельбы, которые раздаются в центре города, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Армия страны проводит маневры под названием Namejs 2021. Военные передвигаются по улицам группами и имитируют ведение боевых действий.

Прохожие по-разному реагируют. Мужчины следят за происходящим, дети плачут, женщины опасаются.

Учения проходят по всей стране с 30 августа по 3 октября. Солдаты патрулируют, организовывают укрытия, а также решают другие задачи.