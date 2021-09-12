https://news.day.az/world/1379082.html Рижане перепугались от звуков стрельбы с военных учений в Латвии - ВИДЕО
Рижане перепугались от звуков стрельбы с военных учений в Латвии - ВИДЕО
Жители Риги перепугались от услышанных звуков стрельбы, которые раздаются в центре города, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Армия страны проводит маневры под названием Namejs 2021. Военные передвигаются по улицам группами и имитируют ведение боевых действий.
Прохожие по-разному реагируют. Мужчины следят за происходящим, дети плачут, женщины опасаются.
Учения проходят по всей стране с 30 августа по 3 октября. Солдаты патрулируют, организовывают укрытия, а также решают другие задачи.
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