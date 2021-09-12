Талибы осудили теракты 11 сентября

Движение "Талибан" объявило, что осуждает теракты в США 11 сентября 2001 года. Представитель движения Сухейль Шахин рассказал, что в то время талибы были даже готовы сотрудничать с американскими властями и помогать с расследованием. Об этом он сказал в эфире пакистанского канала Geo TV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Шахин настаивает, что талибы, находившиеся в то время у власти в Афганистане, были "застигнуты врасплох" этими терактами в США, организованными "Аль-Каидой", и не знали о готовящихся атаках заранее.