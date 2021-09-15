Глава французского региона попал в неловкую ситуацию

В Сети рапространились кадры, на которых запечатлен казус, произошедший с главой южного французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье в эфире перед выступлением после его победы на прошедших во Франции в июне выборах, передает Day.Az .

На кадрах видно, как члены команды главы региона, после того, как им объявили о том, что эфир уже начался, в спешке начинают искать и надевать маски.

Очевидно, данные кадры вновь получили актуальность на фоне проходящих во Франции протестов против коронавирусных ограничений и санитарных пропусков. Опубликованное в Twitter рядом аккаунтов видео сопровождается подписью: "Вот что происходит, когда прямая трансляция с участием политиков, призывающих к обязательному ношению масок, начинается раньше, чем ожидалось..."