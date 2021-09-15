Слепой путешественник прошёл 4000 километров по России.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Mash, он стремится доказать, что инвалидность - не приговор.

Сергей Алексеев уже в 14 лет знал, что ослепнет. Ещё юношей на тренировке по фехтованию он получил укол в глаз. Через 19 лет мужчина совсем перестал видеть. Сейчас его зрение - 3 процента. Но уже 40-летний Сергей всё ещё сохраняет желание доказать: даже будучи инвалидом, он может быть сильнее и выносливее других.

24 апреля этого года он решил отправиться в путешествие и пройти 6000 км. Отправился из города Армавира Краснодарского края, а конечная точка - заветный Байкал. Туда он планирует прийти в ноябре. За четыре месяца Сергей преодолел 4000 км и уже поставил несколько рекордов. Для него не так важно, сколько времени займёт дорога, ведь главное для Форреста Гампа - продолжать движение.