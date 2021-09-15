ОДКБ приняла заявление по Афганистану

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в организацию входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан) приняла заявление о ситуации в Афганистане, где свою власть пытаются установить боевики "Талибана". Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности организации, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что министры также приняли заявления о координации совместных усилий в сфере информационной безопасности и борьбы с кибертерроризмом, о совместных мерах по недопущению кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке и заявление о подтверждении приверженности принципам Устава Организации объединенных наций.

Накануне президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мерзиеев обсудили в телефонном разговоре обстановку в Афганистане после прихода к власти движения "Талибан".

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 15 августа боевики радикального движения "Талибан" заявили о захвате власти в стране и взятии Кабула.