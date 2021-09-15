https://news.day.az/world/1380340.html В России рабочий чуть не погиб во время ремонта грузовика - ВИДЕО 18+
В России рабочий чуть не погиб во время ремонта грузовика - ВИДЕО 18+
Мужчина из Арзамаса просто накачивал колесо, но внезапно оно взорвалось и подкинуло его в воздух.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Лента дна", рабочий получил тяжёлые травмы, в том числе перелом черепа.
Сейчас его жизнь спасают врачи, а с работодателем разбираются полицейские
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