В России рабочий чуть не погиб во время ремонта грузовика

Мужчина из Арзамаса просто накачивал колесо, но внезапно оно взорвалось и подкинуло его в воздух.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Лента дна", рабочий получил тяжёлые травмы, в том числе перелом черепа.

Сейчас его жизнь спасают врачи, а с работодателем разбираются полицейские