Талибы не сдержали обещания по амнистии афганских силовиков

Члены движения "Талибан" убили бывшего офицера ВВС Афганистана, несмотря на обещания обеспечить амнистию афганским силовикам.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Ранее движение "Талибан" обещало амнистию всем, кто был лоялен предыдущим властям и работал на них, в том числе военным. Но, как сообщала газета Wall Street Journal, военные, несмотря на обещанную талибами амнистию, опасаются за свою безопасность и безопасность своих родных, многие из них покинули страну. Представитель талибов Забиулла Муджахид также заверял афганцев, которые сотрудничали с иностранными войсками, что им ничего не грозит.

По информации источника, талибы сначала выселили из жилья, а затем убили прошлой ночью бывшего офицера афганских ВВС Залмая Ачакзая в провинции Герат.

Кроме того, источник агентства сообщил, что в провинции Нангархар на востоке страны талибами были убиты мальчик и женщина, они погибли в результате стрельбы боевиков.

Сообщается, что талибы пока не подтверждают эту информацию, но несколько из них были задержаны жителями и переданы местным властям. Губернатор провинции Нангархар объявил о начале расследования убийства мальчика и женщины в результате стрельбы.