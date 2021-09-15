Как талибы меняют моду в Афганистане

Корреспондент "Известий" побывал в главном торговом районе Кабула, где продаются хиджабы и другие сопутствующие товары. Многие люди приезжают сюда, чтобы купить эти товары, передает Day.Az.

По словам продавцов, после прихода талибов к власти в Афганистане продажи хиджабов и платков быстро увеличились.

"Честно говоря, да, многие женщины посещают наш магазин, чтобы купить, но покупательная способность снизилась, я не знаю, почему. В прошлом владельцы магазинов из других провинций, таких как Кундуз, Тахаар, Бадахсан и другая сторона Гардеза, покупали от 200 до 300 штук, но сейчас это не так. Может быть, экономическая ситуация не очень хорошая. Людям не хватает наличных денег, нет работы, нет заработка, хлеб в разы важнее для них", - говорит мужчина по имени Азам.

После прихода талибов в Кабуле стало меньше приезжих женщин, они не выходят из своих домов. В прошлом, когда талибы правили страной, женщины должны были носить хиджаб, но сейчас всё немного иначе, и платок более популярен.

Афганистан - страна смешения мыслей, религиозных и современных. Здесь люди обеспокоены тем, как принять образ жизни после того, как талибы захватили власть, потому что произошли большие перемены. На этот раз мы не видели, чтобы талибы заставляли людей менять свой образ жизни, однако люди здесь испытывают опасения по поводу своего будущего образа жизни.

Кроме того, мы посмотрели, как работают парикмахерские и салоны красоты после смены режима. Бреют ли они бороды или продолжают делать свои причудливые прически, или они стали похожи на религиозных людей.

"В основном это называется теневой стиль, некоторые любят простые и несколько армейский стиль, у разных людей разный выбор. В бородах они любят прямые, некоторые в круглой форме, много стилей", - говорит собеседник.

При этом у жителей нет наличных, а банки закрыты.

"Это настоящая кража, люди застряли без наличных, жизнь просто останавливается", - говорит житель.

Поскольку дела идут не очень хорошо, то сейчас очень мало покупателей, и у людей нет денег, чтобы купить новые платья. Люди не носят пальто, как раньше; все люди используют местные длинные рубашки и спокойные цвета. Вы не можете идентифицировать их по классу, они все выглядят одинаково. Есть много людей, похожих на талибов, и они этим пользуются.