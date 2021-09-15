Российские самолеты атаковали Идлиб

Самолеты ВКС России нанесли удары по населенным пунктам Хамаме, Мазра и Зарзур, расположенным в Идлибской зоне деэскалации, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Как сообщается, в общей сложности проведено 15 авиарейдов.

По данным сирийской оппозиции, в авиаатаках были задействованы 3 военных самолета. Боевые машины поднялись в воздух с авиабазы Хмеймим.

При налете российской авиации на деревню Зурзур также были нанесены удары по территории с жилыми постройкам, возведенными турецкой неправительственной организацией для детей-сирот. Один из снарядов упал в 100 метрах от комплекса.

Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.