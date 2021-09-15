https://news.day.az/world/1380434.html Российские самолеты атаковали Идлиб
Российские самолеты атаковали Идлиб
Самолеты ВКС России нанесли удары по населенным пунктам Хамаме, Мазра и Зарзур, расположенным в Идлибской зоне деэскалации, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Как сообщается, в общей сложности проведено 15 авиарейдов.
По данным сирийской оппозиции, в авиаатаках были задействованы 3 военных самолета. Боевые машины поднялись в воздух с авиабазы Хмеймим.
При налете российской авиации на деревню Зурзур также были нанесены удары по территории с жилыми постройкам, возведенными турецкой неправительственной организацией для детей-сирот. Один из снарядов упал в 100 метрах от комплекса.
Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.
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