Талибы закрыли все офисы Министерства мира Афганистана в регионах

Представители движения "Талибан" закрыли все региональные офисы Министерства мира Афганистана - структуры, созданной для переговоров с общинами.

Как передает Day.Az, об этом заявил ТАСС глава отделения этого ведомства в провинции Бамиан (центральная часть страны) Наджиболла аль-Козай.

"Все региональные офисы закрыты. Сотрудники министерства из провинций перебрались в Кабул, работа в центральном офисе приостановлена", - сказал чиновник. По его словам, сотрудники ведомства - около тысячи человек - с момента захвата власти талибами не получают зарплату. "Мы не знаем, что будет дальше, - поделился он. - В Афганистане кризис, перед каждым банком в Кабуле толпятся сотни людей".

Чиновник отметил, что отделение министерства в Бамиане не работает с воскресенья. "Талибы заняли здание и изъяли все оборудование", - сказал аль-Козай.

Министерство мира

Министерство мира Афганистана было создано в январе 2020 года по указу занимавшего тогда пост президента Ашрафа Гани. Его целью было ускорить продвижение мирных переговоров с движением "Талибан". Региональные офисы работали в семи провинциях.

После прихода ко власти талибов ведомство проводило встречи и консультации старейшин и лидеров общин в регионах с представителями радикального движения.