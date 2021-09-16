Таксист отказался везти россиянку с инвалидностью и оставил ее под дождем

В Новосибирске таксист отказался везти девушку-инвалида и ее мать, оставив их мокнуть под дождем. Об инциденте сообщает НТВ в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам россиянки, она хотела сесть на переднее сиденье, потому что у нее не сгибаются ноги. Однако место было занято бутылками с водой. Водитель отказался освобождать его и предложил вызвать "специальную машину".

Пострадавшая россиянка отметила, что агрегатор такси был предупрежден об инвалидном кресле.