https://news.day.az/world/1380523.html Таксист отказался везти россиянку с инвалидностью и оставил ее под дождем - ВИДЕО
Таксист отказался везти россиянку с инвалидностью и оставил ее под дождем - ВИДЕО
В Новосибирске таксист отказался везти девушку-инвалида и ее мать, оставив их мокнуть под дождем. Об инциденте сообщает НТВ в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам россиянки, она хотела сесть на переднее сиденье, потому что у нее не сгибаются ноги. Однако место было занято бутылками с водой. Водитель отказался освобождать его и предложил вызвать "специальную машину".
Пострадавшая россиянка отметила, что агрегатор такси был предупрежден об инвалидном кресле.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре