В Швейцарии полиция применила водометы при разгоне антиковидных протестов

Противники антиковидных ограничений продолжают демонстрации. Так, в столице Швейцарии Берне на протест собралась многотысячная толпа.

Люди требуют отмены закона об обязательной вакцинации и санитарных пропусках.

Как передает Day.Az со ссылкой на ont.by, демонстранты попытались пройти к Федеральному дворцу. В ответ на это швейцарская полиция разогнала митингующих водометами.

Тем временем по стране сейчас гуляет "Дельта", самый опасный штамм, и объявлена четвертая волна коронавируса. Однако население бунтует и неохотно идёт на прививку. Некоторые пункты вакцинации даже пришлось закрыть.

Представляем вниманию читателей видео, опубликованные на ряде телеграм-каналов: